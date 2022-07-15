Сёмин отреагировал на ничью между «Зенитом» и «Химками» в первом туре РПЛ

Короткая ссылка
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат в матче первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».
Сёмин отреагировал на ничью между «Зенитом» и «Химками» в первом туре РПЛ
  • РИА Новости

«У нас всё время стоит вопрос о том, можно ли соперничать с «Зенитом». На сегодняшний момент Сергей Юран дал модель, при которой с «Зенитом» можно соперничать», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что если бы у Юрана были более мастеровитые футболисты, то «Химки» могли бы рассчитывать на победу. По его словам, подмосковный клуб показал пример, как нужно соперничать с «Зенитом» и бороться за первое место.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.

Ранее Сёмин рассказал, кто сможет конкурировать с «Зенитом» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить