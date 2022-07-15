Сёмин отреагировал на ничью между «Зенитом» и «Химками» в первом туре РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат в матче первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».

«У нас всё время стоит вопрос о том, можно ли соперничать с «Зенитом». На сегодняшний момент Сергей Юран дал модель, при которой с «Зенитом» можно соперничать», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что если бы у Юрана были более мастеровитые футболисты, то «Химки» могли бы рассчитывать на победу. По его словам, подмосковный клуб показал пример, как нужно соперничать с «Зенитом» и бороться за первое место.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.

Ранее Сёмин рассказал, кто сможет конкурировать с «Зенитом» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги.