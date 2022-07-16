Самая титулованная легкоатлетка в истории ОИ и ЧМ завершила карьеру

Семикратная олимпийская чемпионка, американская бегунья Эллисон Феликс решила завершить спортивную карьеру после завоевания бронзовой медали на ЧМ по лёгкой атлетике 2022 года в Юджине (США).

«Очень здорово, когда это происходит на домашнем стадионе. Мне всегда было немного завидно, когда спортсмен выступает в родных стенах и слышит рёв болельщиков. Сегодня было здорово, мы получили это. Это был эмоциональный день, состоящий из одних сообщений. Я так рада знать, что этот спорт находится в надёжных руках!» — приводит слова Феликс Reuters.

Она также заявила, что не ожидала услышать так много слов благодарности и поддержки от своих товарищей и молодых спортсменов.

Эллисон Феликс является самой титулованной лёгкоатлеткой в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Она также единственная спортсменка в истории женской лёгкой атлетики, которой удалось завоевать семь золотых олимпийских медалей.

Ранее сообщалось, что Феликс решила завершить спортивную карьеру по окончании сезона-2022.