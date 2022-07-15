Терюшков рассказал, что «Химки» близки к расторжению контракта с Набиуллиным

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб близок к расторжению контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным.

«Эльмир понимает, что ему надо постоянно играть в основе. К сожалению, структура игры, которую мы проповедуем, не всегда позволяет ему играть в основе. Сейчас мы приняли такое решение и близки к подписанию соглашения о расторжении контракта», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Набиуллин провёл за «Химки» 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Контракт защитника с подмосковным клубом действует до 2023 года.

Ранее в «Химках» сообщили о подписании контракта с Александром Зуевым.