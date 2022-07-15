Виктор Гусев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве

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Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.
Виктор Гусев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве
  • РИА Новости

«Буквально на днях мы с ним вместе отдыхали в Петербурге. Он, как всегда, был весел, подтянут, шутил и юморил. Говорил мне: «Если у тебя будут хоть какие-то сложности или трудности, то ты всегда можешь ко мне обратиться». Ничего не предвещало беды», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, Ярцев никогда не жаловался на самочувствие.

В свою очередь, бывший игрок «Торпедо», «Спартака» и «Уралана» Андрей Гашкин в беседе с телеканалом «360» отметил, что Ярцев заслуженно носил народное звание легенды «Спартака».

«Хороший был человек. Я слышал, что он был требовательным тренером», — добавил Гашкин.

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на информацию о смерти Ярцева.

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