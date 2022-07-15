Экс-вратарь сборной СССР Дасаев назвал смерть Ярцева большой утратой

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Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева.
Экс-вратарь сборной СССР Дасаев назвал смерть Ярцева большой утратой
  • РИА Новости

«На мой взгляд, это большая утрата для нашего футбола. Его будет не хватать. И как футболиста, и как тренера, и как человека», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Дасаев, Ярцев был отличным тренером.

Со своей стороны, президент «Спартака» Леонид Федун в беседе с Пятым каналом сказал, что уход Ярцева стал неожиданностью для всех.

«Могу только выразить соболезнования всем его близким, всем почитателям его таланта, потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим, пусть земля ему будет пухом, царствие ему небесное», — отметил Федун.

Ранее сообщалось, что матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве.

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