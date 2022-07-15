Экс-вратарь сборной СССР Дасаев назвал смерть Ярцева большой утратой
- РИА Новости
«На мой взгляд, это большая утрата для нашего футбола. Его будет не хватать. И как футболиста, и как тренера, и как человека», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
Как отметил Дасаев, Ярцев был отличным тренером.
Со своей стороны, президент «Спартака» Леонид Федун в беседе с Пятым каналом сказал, что уход Ярцева стал неожиданностью для всех.
«Могу только выразить соболезнования всем его близким, всем почитателям его таланта, потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим, пусть земля ему будет пухом, царствие ему небесное», — отметил Федун.
Ранее сообщалось, что матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве.