Шитов перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды

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Нападающий «Спартака» Владислав Шитов перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.
Шитов перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды
  • РИА Новости

«В «Крылья» переходит молодой и перспективный нападающий Владислав Шитов. Считаем, что Влад сможет проявить себя и быть полезным нашей команде», — приводит слова спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко официальный сайт клуба.

В сезоне-2021/22 Шитов провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

«Крылья Советов» в первом туре чемпионата России 16 июля сыграют в гостях с «Оренбургом».

Ранее бывший игрок «Динамо» Роман Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов».

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