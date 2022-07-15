Бывший игрок «Динамо» Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов»

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«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с бывшим защитником «Динамо» Романом Евгеньевым.
Бывший игрок «Динамо» Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Евгеньев — молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать ещё надёжнее», — приводит слова главного тренера Игоря Оськина официальный сайт «Крыльев Советов».

Он также пожелал Евгеньеву прогресса и успехов в составе клуба.

Отмечается, что контракт с игроком подписан на два года.

В составе «Динамо» 23-летний футболист провёл 86 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал уход Евгеньева из столичного клуба.

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