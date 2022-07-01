Кобелев считает, что Евгеньев не соответствовал уровню «Динамо»
«Я считаю, что Евгеньев не соответствует уровню «Динамо». Он не подходит для команды, которая претендует на борьбу за пьедестал в каждом сезоне. Так что не могу назвать это потерей для «Динамо», — цитирует Кобелева Betonmobile.ru.
Вместе с тем, по словам экс-тренера «Динамо», для самарских «Крыльев Советов» Евгеньев может стать реальным усилением.
«Заиграть и закрепиться там ему, думаю, по силам», — сказал он.
Руководство московского «Динамо» 30 июня сообщило, что не будет продлевать контракт с Евгеньевым.
У 23-летнего футболиста 30 июня завершился срок действия контракта с бело-голубыми.
Защитник дебютировал в основной команде в 2018 году. За четыре сезона он провёл 86 матчей и забил два мяча.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе над «СКА-Хабаровском» в товарищеском матче.