Кобелев считает, что Евгеньев не соответствовал уровню «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал уход защитника Романа Евгеньева из столичного клуба.

«Я считаю, что Евгеньев не соответствует уровню «Динамо». Он не подходит для команды, которая претендует на борьбу за пьедестал в каждом сезоне. Так что не могу назвать это потерей для «Динамо», — цитирует Кобелева Betonmobile.ru.

Вместе с тем, по словам экс-тренера «Динамо», для самарских «Крыльев Советов» Евгеньев может стать реальным усилением.

«Заиграть и закрепиться там ему, думаю, по силам», — сказал он.

Руководство московского «Динамо» 30 июня сообщило, что не будет продлевать контракт с Евгеньевым.

У 23-летнего футболиста 30 июня завершился срок действия контракта с бело-голубыми.

Защитник дебютировал в основной команде в 2018 году. За четыре сезона он провёл 86 матчей и забил два мяча.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе над «СКА-Хабаровском» в товарищеском матче.





