Йоканович: футболисты «Динамо» находятся в хорошей физической форме

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе над «СКА-Хабаровском» в товарищеском матче.

«Для этого момента предсезонной подготовки физическое состояние игроков хорошее. Утренняя тренировка не была интенсивной, мы занимались отработкой стандартов и готовились к товарищескому матчу», — цитирует Йокановича «Спорт-Экспресс».

По его словам, футболисты молодёжной команды «Динамо» провели на поле весь второй тайм. Для некоторых из них это была первая предсезонная игра с главной командой.

«Они делают всё, что мы от них требуем, стараются, играют с полной концентрацией. Верю, что некоторые из них станут нашим будущим», — сказал он.

«Динамо» 30 июня разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Новогорск-Динамо» в подмосковных Химках и завершилась со счётом 3:0.

За столичный клуб дубль оформил Даниил Фомин (35-я и 50-я минуты), ещё один мяч забил Константин Тюкавин (90 + 9).

Игра прошла по нестандартным для футбола правилам: первый тайм длился 45 минут, а второй — 60.

Ранее сообщалось, что российский специалист Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск».