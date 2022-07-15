Экс-тренер сборной России: в матче за Суперкубок объективно всё было против Абаскаля

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о работе нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения красно-белых от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Нужно понимать, что Абаскаль приехал, когда уже началась подготовка к сезону. Сейчас он знакомится с футболистами. Должен выстроить своё видение команды с учётом возможностей исполнителей. В матче за Суперкубок он попытался побороться с «Зенитом» на победу, команда активно действовала на поле и ограничивала соперника. Это выглядело хорошо. Так что какая-то перспектива и понимание есть. Но задача тренера в данном матче всё-таки, наверное, другая. Он же наверняка проанализировал встречу «Зенита» с «Црвеной Звездой», увидел уровень и готовность соперника. Да, было принято несправедливое решение провести встречу в Санкт-Петербурге, и энергетический посыл на трибунах был в пользу сине-бело-голубых и вдохновлял футболистов. Однако выбранные Абаскалем средства говорили о том, что «Спартаку» для гола нужно значительно больше моментов, чем «Зениту», которому достаточно всего нескольких шансов. Но как их создавать? Для предложенной тактики нужно распределить силы игроков так, чтобы постоянно сохранять активность. Поэтому после 20 минут всё встало на свои места. Старательностью талант заменить не удалось», — сказал Бышовец в интервью RT.

Он также заявил, что «Спартак» потерпел поражение не из-за того, что команда тактически играла неправильно.

«Команда выполняла установку тренера. Действовали активно. Понятно, что шла подготовка к сезону, уровень футболистов ниже, плюс отсутствие Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса, того же Самуэля Жиго — опытных исполнителей, которые смотрелись бы конкурентнее тех, кто вышел на поле. Не хватило сил и в средней линии, и в обороне. Здесь объективно всё было против Абаскаля», — добавил Бышовец.

Ранее Бышовец заявил, что опасается за сборную России из-за совмещения Валерием Карпиным должности главного тренера в национальной команде и «Ростове».