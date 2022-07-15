Don Mash: два игрока и четыре специалиста «Ростова» не смогли оформить Fan ID

Четыре тренера и два футболиста «Ростова» не смогли оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Роман Тугарев не смог получить документ, потому что забыл СНИЛС дома, а пароль от кабинета на «Госуслугах» забыл, сообщает Telegram-канал Don Mash. Белорусский нападающий Александр Селяев не смог оформить Fan ID для себя, жены и двух детей из-за того, что в систему можно вводить только цифры из серии паспорта, однако в документах других стран присутствуют ещё и буквы. По этой же причине отказ получили испанцы: тренеры-реабилитологи Альваро Сайабере и Рауль Канле, физиотерапевт Алехандро Лопес и аналитик Джонатан Альбе.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала об оформлении Fan ID для себя и своей семьи.