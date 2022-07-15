Don Mash: два игрока и четыре специалиста «Ростова» не смогли оформить Fan ID

Короткая ссылка
Четыре тренера и два футболиста «Ростова» не смогли оформить паспорт болельщика (Fan ID).
Don Mash: два игрока и четыре специалиста «Ростова» не смогли оформить Fan ID
  • РИА Новости

Роман Тугарев не смог получить документ, потому что забыл СНИЛС дома, а пароль от кабинета на «Госуслугах» забыл, сообщает Telegram-канал Don Mash. Белорусский нападающий Александр Селяев не смог оформить Fan ID для себя, жены и двух детей из-за того, что в систему можно вводить только цифры из серии паспорта, однако в документах других стран присутствуют ещё и буквы. По этой же причине отказ получили испанцы: тренеры-реабилитологи Альваро Сайабере и Рауль Канле, физиотерапевт Алехандро Лопес и аналитик Джонатан Альбе.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала об оформлении Fan ID для себя и своей семьи. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить