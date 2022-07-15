Мостовой: «Спартаку» будет нелегко в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 между «Спартаком» и «Ахматом».

«Учитывая, что «Ахмат» против «Спартака» настраивается как на последний матч, легко «Спартаку» не будет. Не думаю, что поражение в Суперкубке как-то скажется на предстоящем матче», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч между «Ахматом» и красно-белыми пройдёт в Грозном 16 июля в 20:00 мск.

«Зенит» разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров заявил, что фанаты «Ахмата» не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.