Федотов — об уходе Березуцкого из ЦСКА: тяжело быть главным тренером, а потом стать помощником

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему Алексей Березуцкий не остался в тренерском штабе армейского клуба.
Федотов — об уходе Березуцкого из ЦСКА: тяжело быть главным тренером, а потом стать помощником
  • РИА Новости

«Почему он не остался? Тяжело быть главным тренером, а потом снова становиться помощником. Это очень скользкий и непростой момент, никогда не знаешь, как это воспримет команда. Это непростой выбор Алексея, который мы уважаем», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он также сказал, что выбор был за Березуцким, который изначально планировал остаться в штабе, однако позже передумал. По его словам, Алексей должен был быть помощником тренера, в том числе в организации трансферных дел.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов объяснил, почему среди всех вариантов для продолжения карьеры выбрал ЦСКА.

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