Федотов рассказал, почему выбрал ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему среди всех вариантов для продолжения карьеры выбрал армейский клуб.
Федотов рассказал, почему выбрал ЦСКА
  • РИА Новости

«Почему ЦСКА, а не «Спартак», «Динамо» или «Сочи»? ЦСКА был более настойчив. 14 июня я переговорил со всем руководством, подписали контракт. Что касается Гинера, то мы прекрасно видим, что он сделал с момента, как возглавил ЦСКА. Он родной папа команды. Евгений Леннорович полностью поглощён клубом, результаты это показывают», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он также заявил, что для него самое главное, чтобы клуб был готов ставить серьёзные задачи. По его словам, для него это новый вызов, новые реалии и задачи.

«ЦСКА ― топ-клуб с величайшими традициями и историей», — добавил Федотов.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов высказался об уходе нападающего Чидеры Эджуке из столичного клуба.

 

 

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