Федотов — об уходе Эджуке: ничего не обещайте, чтобы потом не иметь бледный вид

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе нападающего Чидеры Эджуке из столичного клуба.

«Когда назвал уход Эджуке безобразием, я просто назвал вещи своими именами. Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать. Но они благополучно воспользовались решением ФИФА», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, он общался с нигерийским футболистом по видео и тот ему рассказывал о готовности работать и желании вернуться к красно-синим. Тренер также отметил, что лукавый взгляд Эджуке дал понять, что где-то есть подвох.

«Я ему говорю: «Ты же понимаешь, что нас очень мало?» А он мне: «Да, тяжёлые времена, тяжёлые времена, но у вас всё будет хорошо». Я на прощание сказал: «Главное, чтобы у тебя всё было хорошо. До свидания», — добавил Федотов.

Эджуке в сезоне-2021/22 в составе красно-синих в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.

Нигериец 3 июля воспользовался предложением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом.

Ранее Эджуке поблагодарил красно-синих после перехода в берлинскую «Герту».