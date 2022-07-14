Эджуке обратился к ЦСКА после перехода в «Герту»

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Бывший нападающий московского ЦСКА Чидкра Эджуке поблагодарил клуб после перехода в берлинскую «Герту».
Эджуке обратился к ЦСКА после перехода в «Герту»
  • РИА Новости

«ЦСКА, спасибо за всё и желаю вам всего наилучшего в этом сезоне», — написал футболист в соцсетях.

Нигериец 3 июля воспользовался предложением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом.

Эджуке в сезоне-2021/22 в составе красно-синих в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.

Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о новом партнёре столичного клуба.

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