Эджуке обратился к ЦСКА после перехода в «Герту»
- РИА Новости
«ЦСКА, спасибо за всё и желаю вам всего наилучшего в этом сезоне», — написал футболист в соцсетях.
Нигериец 3 июля воспользовался предложением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом.
Эджуке в сезоне-2021/22 в составе красно-синих в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.
Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о новом партнёре столичного клуба.