Грузинский теннисист Басилашвили опроверг информацию об участии в договорных матчах

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили отреагировал на сообщения об участии в договорных матчах.

«Эти обвинения не имеют под собой никаких оснований, и я отвергаю их самым решительным образом. Я не допущу, чтобы моё имя и репутация серьёзно пострадали из-за беспочвенных и абсурдных обвинений. Поэтому я требую, чтобы такие обвинения и ложь были немедленно прекращены», — приводит слова Басилашвили Tennis World.

Он также заявил, что уполномочил немецкую юридическую фирму защищать его интересы и бороться с дезинформацией.

По информации ZDF, Басилашвили подозревается в договорных матчах. Парный матч грузинского спортсмена на Уимблдоне-2021 вызвал подозрения из-за крупной ставки на эту игру. В первом раунде парного разряда Уимблдона-2021 Басилашвили и его партнёр Раду Албот проиграли Мартону Фучковичу и Стефано Травалье.

Ранее сообщалось, что российского теннисиста Аслана Карацева и Басилашвили подозревают в участии в договорных матчах.