Источник: теннисиста Карацева подозревают в участии в договорных матчах

Российского теннисиста Аслана Карацева и грузинского теннисиста Николоза Басилашвили подозревают в участии в договорных матчах.

Как сообщает немецкий ZDF со ссылкой на ITF, тренер теннисистов предлагал им деньги за сдачу матчей.

Отмечается, что Карацев участвовал в пяти подобных матчах. Последний случай, когда мог пройти договорный матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Карацев занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации трёх арбитров из Туниса.