Кавазашвили раскритиковал тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили негативно высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Чего может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал? Таких людей в «Спартаке» быть не должно», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об Абаскале, под руководством которого работал в швейцарском «Базеле».