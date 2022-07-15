Агент Кутепова — об уходе Каттани: «Спартак» потерял человека, который хорошо знает футбол

Дамиано Драго, агент бывшего защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, высказался об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.

«Могу только сказать, что «Спартак» потерял человека, который действительно знает футбол. Каттани делал всё возможное, чтобы помочь клубу. Его уход — серьёзная потеря, у него не было времени привить свой метод работы», — цитирует Драго «РБ Спорт».

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на уход Каттани.