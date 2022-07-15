Кавазашвили: Дзюба сидит без клуба, потому что помешан на деньгах

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем Артёме Дзюбе.

«Сегодня стартует новый сезон РПЛ, а один из лучших нападающих лиги до сих пор без клуба. Пусть Дзюбе уже и 33 года, но он по-прежнему неплохой футболист. А без клуба сидит, потому что помешан на деньгах», — цитирует Кавазашвили Sport24.

По его словам, футболист пытается получить как можно больше денег со своего будущего работодателя. Он также отметил, что форварда нельзя считать великим футболистом, потому что он любит деньги, а не футбол.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Ранее в пресс-службе «Рубина» рассказали, что клуб не планирует подписывать контракт с Дзюбой.