Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о принципах построения игры в команде

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил, как он собирается выстраивать игру в команде.

«Единство атаки и обороны. Мы должны быть сбалансированы во всех линиях, должны использовать пространство. Необходимо найти баланс, наладить быстрые переходы, плюс команда должна уметь прессинговать во всех фазах, а также контрпрессинговать», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, сейчас красно-синие на той стадии, чтобы центральные защитники участвовали в атакующих действиях. Он также отметил, что в команде осталось прийти к гармонии, овладеть аритмией и позиционными атаками.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов ответил на критику спортивного журналиста Василия Уткина в свой адрес.