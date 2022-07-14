Кварацхелия оформил дубль в товарищеском матче за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился в первом же матче за неаполитанский клуб.

Грузинский футболист оформил дубль в товарищеском матче против «Анауне». Подопечные Лучано Спаллетти в итоге одержали победу — 10:0.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о будущем Кварацхелии в «Наполи».