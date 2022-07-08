Слуцкий поделился мнением о будущем Кварацхелии в «Наполи»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил перспективы бывшего полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
Слуцкий поделился мнением о будущем Кварацхелии в «Наполи»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Хвича — игрок без потолка, поэтому многое будет зависеть от его адаптации, от его состояния. По спортивному уровню он точно может играть в стартовом составе «Наполи», по крайней мере быть в игровой обойме. А как сложится, будет зависеть от того, насколько быстро он адаптируется к требованиям, стране, команде», — сказал Слуцкий в интервью на официальном сайте «Рубина».

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия официально стал игроком итальянского «Наполи».

 

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