Кварацхелия официально стал игроком «Наполи»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия официально стал игроком итальянского «Наполи».

Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее Кварацхелия назвал топ-5 игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) для «Наполи».