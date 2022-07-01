Кварацхелия официально стал игроком «Наполи»

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Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия официально стал игроком итальянского «Наполи».
Кварацхелия официально стал игроком «Наполи»
  • Gettyimages.ru
  • © Levan Verdzeuli

Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее Кварацхелия назвал топ-5 игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) для «Наполи».

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