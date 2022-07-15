Менеджер Карякина: Карлсен дорожит званием чемпиона мира по шахматам

Менеджер российского шахматиста Сергея Карякина Кирилл Зангалис высказался о возможном отказе Магнуса Карлсена от защиты титула чемпиона мира.

«Мне кажется, что званием чемпиона мира он всё-таки дорожит. Он очень боялся его потерять, я помню это по партиям с Сергеем Карякиным, а также по тому, как он нервничал в матче с Фабиано Каруаной. Сейчас Магнус понимает, что Ян очень опасен — он сделал выводы после первого матча и во всеоружии подойдёт ко второму. Поэтому, я думаю, Карлсен найдёт какой-то компромисс с ФИДЕ. Федерация не пойдёт у него на поводу, но и он не выдвинет каких-то непомерных условий», — сказал Зангалис в беседе с RT.

Ранее Зангалис заявил, что ФИДЕ нельзя исполнять все требования Карлсена по изменению формата матча за шахматную корону.