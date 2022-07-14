Колосков назвал новый формат Кубка России компромиссным решением

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на изменение формата Кубка России.
Колосков назвал новый формат Кубка России компромиссным решением
  • РИА Новости

«Это хороший компромиссное решение — проводить или не проводить Кубок лиги. Многие клубы выступали против этого Кубка», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его словам, данное решение логичное, так как неизвестно кто будет финансировать Кубок РПЛ. Он также подчеркнул, что есть проблемы с логистикой, так как в некоторых городах России закрыты аэропорты.

«Очень важно, что учли предложения клубов. Правильное и компромиссное решение, которое позволит увеличить количество матчей. Будем ждать, какой будет формат и насколько увеличится количество официальных игр», — заключил Колосков.

Представители РПЛ создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги».

Ранее бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов поддержал обновлённый формат Кубка России.

 

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