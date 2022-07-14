«РБ Спорт»: Бийол подписал контракт с «Удинезе»

Защитник ЦСКА Яка Бийол продолжит карьеру в чемпионате Италии.

14 июля пресс-служба ЦСКА должна объявить об уходе 23-летнего футболиста. Срок контракта Бийола с «Удинезе» составил пять лет, об этом сообщает «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о желании столичного клуба выиграть Кубок России в сезоне-2022/23.