«РБ Спорт»: Бийол подписал контракт с «Удинезе»
- РИА Новости
14 июля пресс-служба ЦСКА должна объявить об уходе 23-летнего футболиста. Срок контракта Бийола с «Удинезе» составил пять лет, об этом сообщает «РБ Спорт».
В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о желании столичного клуба выиграть Кубок России в сезоне-2022/23.