Кавазашвили назвал смешным заявление Мележикова о чемпионстве «Спартака» в новом сезоне

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на слова генерального директора московского «Спартака» Евгения Мележикова о том, что красно-белые будут бороться за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Говорить о том, что они могут претендовать на золотые медали и Кубок России в следующем сезоне, это просто сверх нахальство. Прежде чем давать интервью журналистам на весь мир, он должен знать, какая будет реакция на его слова. Лично мне смешно», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Экс-голкипер «Спартака» добавил, что уважает Мележикова как «генерала боевых действий и военного стратега».

«Но он работает в сугубо гражданской организации под названием футбол. Здесь военные стратегические мероприятия неприемлемы. К сожалению, на сегодняшний день его стратегия вызывает усмешку», — сказал Кавазашвили.

По его мнению, «Спартак» «бесславно провёл сезон-2021/22, случайно завоевал Кубок России и позорно сыграл в Суперкубке».

Ранее Мележиков сообщил, что отставка Луки Каттани не окажет негативного влияния на работу главного тренера Гильермо Абаскаля.