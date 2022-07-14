Гендиректор «Спартака»: уход Каттани не повлияет на работу Абаскаля

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что отставка Луки Каттани с поста спортивного директора не окажет негативного влияния на работу главного тренера Гильермо Абаскаля.
Гендиректор «Спартака»: уход Каттани не повлияет на работу Абаскаля
  • РИА Новости

«После решения Луки мы проводили совместную встречу с Абаскалем у Леонида Арнольдовича Федуна. Соответственно, многие вещи мы обсудили. Абаскаль готов к работе, никак уход Каттани на него негативно не влияет. Он абсолютно весь погружён в рабочий процесс», — цитирует Мележикова РИА Новости.

Гендиректор столичного клуба подчеркнул, что Абаскаль, которого пригласил в «Спартак» Каттани, согласился продолжить работу в команде.

«Абаскаль своё решение подтвердил. Ему нравится состав, он видит потенциал в игроках», — добавил Мележиков.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

Бывший вратарь столичного клуба Сергей Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Зарема Салихова, супруга Федуна, отреагировала на уход Каттани с должности спортивного директора московского клуба.

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