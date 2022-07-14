Каррера: «Спартак» способен стать чемпионом РПЛ и выиграть Кубок России в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на заявление генерального директора московского клуба Евгения Мележикова о целях на сезон-2022/23.

«Для такого клуба, как «Спартак», это абсолютно нормальные цели. У команды есть все качества, чтобы сделать это. «Спартак» способен стать чемпионом РПЛ и выиграть Кубок России в этом сезоне. Я в них верю», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

«Спартак» в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка России. В чемпионате страны красно-белые заняли десятое место.

Команда Гильермо Абаскаля в первом туре чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее Мележиков сообщил, что продолжит сотрудничество с бывшим спортивным директором клуба Лукой Каттани.