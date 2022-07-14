Мележиков: «Спартак» продолжит следить за предложенными Каттани футболистами

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что продолжит сотрудничество с бывшим спортивным директором клуба Лукой Каттани.

«Что касается консультаций Каттани, то нам ничего не мешает. Мы с Лукой об этом говорили, мы остаемся в постоянном контакте. По определенным позициям есть шорт-лист, мы продолжаем держать на контроле тех или иных футболистов, предложенных Каттани», — цитирует гендиректора «Спартака» ТАСС.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

Бывший вратарь столичного клуба Сергей Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Мележиков сообщил, что отставка Каттани не окажет негативного влияния на работу главного тренера Гильермо Абаскаля.