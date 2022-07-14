Тарпищев: Рублёв мог проиграть Кориа в матче второго круга турнира в Бостаде
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«Медленный корт, и здесь нужно дикое терпение. Мог и проиграть Рублёв. Но стоит не вопрос результата, а восстановления технических кондиций. Сейчас надо готовиться к хардовскому сезону, а на этом турнире не столь важно далеко пройти», — цитирует Тарпищева ТАСС.
24-летний москвич переиграл Кориа в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 7:6.
Призовой фонд турнира составляет порядка €530 тыс.
Ранее Рублёв прокомментировал победу над аргентинцем Кориа.