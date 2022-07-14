Тарпищев: Рублёв мог проиграть Кориа в матче второго круга турнира в Бостаде

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе Андрея Рублёва в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в шведском Бостаде.
Тарпищев: Рублёв мог проиграть Кориа в матче второго круга турнира в Бостаде
  • AP

«Медленный корт, и здесь нужно дикое терпение. Мог и проиграть Рублёв. Но стоит не вопрос результата, а восстановления технических кондиций. Сейчас надо готовиться к хардовскому сезону, а на этом турнире не столь важно далеко пройти», — цитирует Тарпищева ТАСС.

24-летний москвич переиграл Кориа в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 7:6. 

Призовой фонд турнира составляет порядка €530 тыс.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над аргентинцем Кориа.

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