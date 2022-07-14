Рублёв — о победе над Кориа: был очень тяжёлый матч

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче второго круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде над аргентинцем Федерико Кориа.

«Был очень тяжёлый матч в таких нелёгких условиях. Я рад, что смог победить. Федерико играл здорово, после первого сета он повысил уровень игры, но мне удалось выиграть», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Российский теннисист также считает, что игра в 1/4 финала с сербом Ласло Джере не станет для него лёгкой прогулкой.

«Но я сделаю всё, что в моих силах. Посмотрим, чем это закончится», — сказал Рублёв.

24-летний москвич переиграл Кориа в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

Следующим соперником Рублёва станет Ласло Джере из Сербии.

Призовой фонд турнира составляет порядка €530 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев оформил выход в четвертьфинал турнира в Бостаде.