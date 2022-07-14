Хирамагомедова не выпустили на турнир ММА в Казахстан из-за штрафов

Организаторы турнира по смешанным единоборствам в Казахстане сообщили, что российский боец Гамзат Хирамагомедов не смог вылететь из России.

«Хирамагомедов в ночь со среды на четверг получил отказ на вылет от сотрудников пограничной службы в аэропорту Внуково. На данный момент поединок не отменён, а организаторы пытаются решить ситуацию с выездом спортсмена», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что бойцу было отказано в вылете из-за наличия неоплаченных штрафов.

Поединок Хирамагомедова против Даурена Ермекова из Казахстана должен возглавить совместный турнир Eagle FC и Naiza в Актау 16 июля.

На счету 28-летнего Хирамагомедова десять побед и одно поражение в ММА.

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