Головин не испытал проблем с нагрузками на первых сборах «Монако»
- Legion-Media
«Подготовка идёт по плану, работаем на сборе. Втягиваться в работу после отпуска не было тяжело. Всё нормально. Даже во время каникул поддерживал форму по той программе, которую нам дал тренерский штаб», — цитирует Головина ТАСС.
Команда Филиппа Клемана провела первый тренировочный сбор с 4 по 9 июля в Португалии.
«Монако» по итогам сезона-2021/22 занял третье место в чемпионате Франции. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее Александр Клюев, агент Головина, прокомментировал подготовку футболиста к предстоящему сезону.