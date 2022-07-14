Головин не испытал проблем с нагрузками на первых сборах «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о работе на предсезонных сборах.
Головин не испытал проблем с нагрузками на первых сборах «Монако»
  • Legion-Media

«Подготовка идёт по плану, работаем на сборе. Втягиваться в работу после отпуска не было тяжело. Всё нормально. Даже во время каникул поддерживал форму по той программе, которую нам дал тренерский штаб», — цитирует Головина ТАСС.

Команда Филиппа Клемана провела первый тренировочный сбор с 4 по 9 июля в Португалии.

«Монако» по итогам сезона-2021/22 занял третье место в чемпионате Франции. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Александр Клюев, агент Головина, прокомментировал подготовку футболиста к предстоящему сезону.

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