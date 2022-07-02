Агент Головина рассказал о подготовке футболиста к сезону-2022/23
- РИА Новости
«Александр отлично себя чувствует в «Монако». Всё хорошо, всё по плану. Саша всегда ставит амбициозные цели: прогрессировать в своей игре и помогать команде в достижении результата», — цитирует Клюева «Чемпионат».
Головин выступает за монегасков с 2018 года. В сезоне-2021/22 26-летний российский футболист забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.
Ранее «Монако» объявил о подписании контракта с Минамино.