Гендиректор «Спартака»: Ваноли вернулся в Москву по личным вопросам

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, зачем бывший тренер столичной команды Паоло Ваноли вернулся в Москву.

«Паоло сейчас в Москве. Думаю, решает вопросы личного и бытового характера. Может, вещи забрать, может, справку НДФЛ-2», — цитирует Мележикова Sport24.

Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака» в начале июня по семейным обстоятельствам. Итальянский специалист привёл столичный клуб к победе в Кубке России сезона-2021/22. Красно-белые в финале обыграли московское «Динамо» (2:1).

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