Мележиков: новый розыгрыш КР по футболу может начаться в августе

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда стартует Кубок России по футболу сезона-2022/23.

«Кубок может стартовать в августе. До августа надо решить все коммерческие вопросы», — цитирует гендиректора «Спартака» ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что создание Кубка РПЛ вызывало бы много сложностей. Футбольные власти не смоли бы реализовать новый проект в достаточно жёсткие сроки. По словам Мележикова, поэтому было принято решение реформировать уже существующий Кубок России.

Было предложено провести КР по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Турнир предложили разделить на два уровня — «путь Российской премьер-лиги» и «путь Первой и Второй лиги».

Ранее Александр Алаев рассказал о реформировании Кубка России.