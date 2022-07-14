Мележиков: новый розыгрыш КР по футболу может начаться в августе
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«Кубок может стартовать в августе. До августа надо решить все коммерческие вопросы», — цитирует гендиректора «Спартака» ТАСС.
Вместе с тем он подчеркнул, что создание Кубка РПЛ вызывало бы много сложностей. Футбольные власти не смоли бы реализовать новый проект в достаточно жёсткие сроки. По словам Мележикова, поэтому было принято решение реформировать уже существующий Кубок России.
Было предложено провести КР по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Турнир предложили разделить на два уровня — «путь Российской премьер-лиги» и «путь Первой и Второй лиги».
Ранее Александр Алаев рассказал о реформировании Кубка России.