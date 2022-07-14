Гендиректор «Зенита»: клубы РПЛ отказались от Кубка лиги

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководители клубов Российской премьер-лиги отказались от проведения Кубка РПЛ в сезоне-2022/23.
Гендиректор «Зенита»: клубы РПЛ отказались от Кубка лиги
  • РИА Новости

«Будет обновленный Кубок России. Формат Кубка РПЛ. Меня такой формат полностью устраивает. Остальные вопросы к РФС», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Представители РПЛ создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном создании Кубка лиги.

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