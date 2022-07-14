В «Крыльях Советов» сообщили, что ведут переговоры с нападающим «Спартака» Шитовым

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что клуб ведёт переговоры с форвардом «Спартака» Владиславом Шитовым.

«Да, подтверждаю, это правда. Мы ведём переговоры с Владиславом. Скоро всё будет известно», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 19-летний футболист провёл 28 матчей за «Спартак-2», забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что 23 мая было объявлено о закрытии «Спартака-2». Вторая команда была создана в 2013 году. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 они финишировали на седьмом месте, набрав 58 очков.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев — один из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке».