В «Крыльях Советов» сообщили, что ведут переговоры с нападающим «Спартака» Шитовым

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что клуб ведёт переговоры с форвардом «Спартака» Владиславом Шитовым.
В «Крыльях Советов» сообщили, что ведут переговоры с нападающим «Спартака» Шитовым
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«Да, подтверждаю, это правда. Мы ведём переговоры с Владиславом. Скоро всё будет известно», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 19-летний футболист провёл 28 матчей за «Спартак-2», забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что 23 мая было объявлено о закрытии «Спартака-2». Вторая команда была создана в 2013 году. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 они финишировали на седьмом месте, набрав 58 очков.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев — один из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке».

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