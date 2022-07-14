Вратарь «Динамо» Коновалов: в Северной Америке я вырос как личность

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов поделился впечатлениями от игры в североамериканских хоккейных лигах.

«Хороший сезон для меня был, многое почерпнул для себя в Северной Америке, в плане быта тоже, вырос как личность, это поможет мне в будущем. Многое — это система игры, быстрота хоккея, скорость принятия решений, маленькие площадки», — цитирует Коновалова РИА Новости.

24-летний вратарь признался, что очень рад присоединиться к такому великому клубу, как «Динамо».

«Думаю, что нас ждёт интересный сезон, будем стараться радовать болельщиков победами», — добавил Коновалов.

Бывший голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» в июне подписал с «Динамо» двухлетний контракт. Коновалов пополнил состав «нефтяников» в 2021 году, подписав соглашение на два года, но не сыграл в НХЛ ни одного матча. За фарм-клуб «Ойлерз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Бэйкерсфилд Кондорс» — он провёл 17 матчей.

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