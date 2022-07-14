Радченко: «Химки» сделают всё возможное, чтобы отнять очки у «Зенита»

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 между петербургским клубом и «Химками».

«Никакого разгрома точно не будет. «Химки» готовились к сезону, и мы это знаем. Думаю, подмосковному клубу по силам отнять очки у «Зенита». Они сделают всё возможное, чтобы достичь положительного результата», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. «Зенит» разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Команда из Санкт-Петербурга в матче первого тура сыграет в гостях с подмосковными «Химками» 15 июля в 20:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от сезона-2022/23 РПЛ.