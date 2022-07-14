Сёмин считает, что сезон-2022/23 РПЛ будет необычным

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин считает, что сезон-2022/23 РПЛ будет необычным
  • РИА Новости

«Зенит» выиграет новый сезон? Я с этим не согласен. Чемпионат будет необычный, чемпион тоже может быть неожиданный. «Лестер» выигрывал же АПЛ. А вдруг «Ростов» так же выстрелит? Или «Краснодар», — цитирует Сёмина Sport24.

По его словам, петербургский клуб является фаворитом чемпионата, но футбол любят за то, что в нём бывают чудеса.

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22 и выиграли Суперкубок-2022. Команда из Санкт-Петербурга в матче первого тура сыграет в гостях с подмосковными «Химками» 15 июля.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев надеется, что главный тренер команды Сергей Семак проработает в футбольном клубе дольше срока нового контракта.

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