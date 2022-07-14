В «Шальке» объявили об аренде Крала из «Спартака»

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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал перешёл в «Шальке» на правах аренды.
В «Шальке» объявили об аренде Крала из «Спартака»
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Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, 24-летний спортсмен будет выступать под 30-м номером. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Чешский футболист 1 июля приостановил контракт с красно-белыми до лета 2023 года. Сезон-2021/22 он провёл на правах аренды в «Вест Хэме».

Крал присоединился к красно-белым в 2019 году. За московскую команду он провёл 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.

Ранее в московском «Спартаке» передумали подписывать бывшего защитника «Краснодара» бразильца Налдо.

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