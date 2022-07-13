Metaratings: в «Спартаке» отказались от приобретения экс-защитника «Краснодара» Налдо

В московском «Спартаке» передумали подписывать бывшего защитника «Краснодара» бразильца Налдо.

Как сообщает Metaratings, в клубе усомнились в целесообразности подписания 39-летнего футболиста.

Отмечается, что также могли возникнуть финансовые сложности при заключении контракта.

На данный момент Налдо является свободным агентом. Последним клубом защитника являлся «Антальяспор». Он выступал за него с 2020 по 2022 год. В сезоне-2021/22 Налдо провёл 38 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

За «Краснодар» защитник выступал в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал продолжит карьеру в немецком «Шальке».