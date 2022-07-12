Bild: хавбек «Спартака» Крал перейдёт в «Шальке»

Полузащитник московского «Спартак» Алекс Крал продолжит карьеру в немецком «Шальке».

24-летний чешский хавбек 13 июля пройдёт в Гельзенкирхене медицинский осмотр, после чего отправится с командой на сборы, сообщает Bild.

СМИ сообщали, что в услугах Крала был также заинтересован «Лейпциг».

Чешский футболист 1 июля приостановил контракт со «Спартаком» до лета 2023 года. Сезон-2021/22 он провёл на правах аренды в «Вест Хэме».

Крал присоединился к «Спартаку» в 2019 году. За московскую команду он провёл 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал новость о том, что Крал приостановил контракт с красно-белыми.