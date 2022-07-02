Гаврилов — о приостановке контракта Крала со «Спартаком»: пусть идёт куда хочет

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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал новость о том, что полузащитник Алекс Крал приостановил контракт с красно-белыми.
Гаврилов — о приостановке контракта Крала со «Спартаком»: пусть идёт куда хочет
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Ну не вернётся и не вернётся. Зачем он нужен, если толком не играл. Пусть идёт куда хочет и играет где хочет. Если не хочет играть, то ради Бога. Пусть не играет и идёт туда, где он нужен будет», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что не жалеет об уходе чешского футболиста. Гаврилов уверен, что «Спартак» легко найдёт на его позицию другого игрока.

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Крал присоединился к «Спартаку» в 2019 году. За московскую команду он провёл 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, заявил, что его подопечный намерен вернуться в расположение московского клуба.

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