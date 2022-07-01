Агент Матинса подтвердил возвращение игрока в «Спартак»

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, заявил, что его подопечный намерен вернуться в расположение московского клуба.

«Мартинс собирается вернуться в «Спартак», — приводит слова Боннефона «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник провёл за московскую команду 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее Боннефон рассказал, когда его клиент планирует вернуться из отпуска в Россию.