Агент Матинса подтвердил возвращение игрока в «Спартак»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander
«Мартинс собирается вернуться в «Спартак», — приводит слова Боннефона «РБ Спорт».
В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник провёл за московскую команду 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.
21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.
Ранее Боннефон рассказал, когда его клиент планирует вернуться из отпуска в Россию.