Генменеджер «Динамо» — о задачах на сезон КХЛ: попасть в плей-офф
- РИА Новости
«В «Динамо» всегда высокие задачи, и каких-то минимальных задач мы не ставим. Мы хотим двигаться шаг за шагом, попадать в плей-офф, а там может быть всё что угодно — много факторов, влияющих на результат, от травм до физического и функционального состояния», — цитирует Сопина ТАСС.
По его словам, «Динамо» согласно запланированному графику готовится к старту регулярного чемпионата. Он добавил, что команда очень сильно обновилась и практически строится с нуля.
«Сезон будет интересным, эмоции только положительные», — заключил Сопин.
«Динамо» в минувшем сезоне дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступило в четырёх матчах ЦСКА.
Ранее в «Ак Барсе» сообщили о подписании нового контракта с нападающим Данисом Зариповым.