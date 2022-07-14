Генменеджер «Динамо» — о задачах на сезон КХЛ: попасть в плей-офф

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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о задачах на сезон-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Генменеджер «Динамо» — о задачах на сезон КХЛ: попасть в плей-офф
  • РИА Новости

«В «Динамо» всегда высокие задачи, и каких-то минимальных задач мы не ставим. Мы хотим двигаться шаг за шагом, попадать в плей-офф, а там может быть всё что угодно — много факторов, влияющих на результат, от травм до физического и функционального состояния», — цитирует Сопина ТАСС.

По его словам, «Динамо» согласно запланированному графику готовится к старту регулярного чемпионата. Он добавил, что команда очень сильно обновилась и практически строится с нуля.

«Сезон будет интересным, эмоции только положительные», — заключил Сопин.

«Динамо» в минувшем сезоне дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступило в четырёх матчах ЦСКА.

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